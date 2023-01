Lazio - Milan, prelazione per gli abbonamenti 'Aquilotto': tutti i dettagli

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il 24 gennaio la Lazio e il Milan si affronteranno allo Stadio Olimpico di Roma per l'ultima partita del girone di andata. Tramite un comunicato ufficiale la Lazio aveva rivelato tutti i dettagli della vendita dei tagliandi, che avrà inizio oggi 13 gennaio alle ore 16.00. Alla stessa ora, dello stesso giorno, avrà inizio anche la prelazione per tutti coloro che hanno sottoscritto gli abbonamenti 'Aquilotto' e che dunque non hanno inclusa la sfida nel pacchetto. Di seguito tutti i dettagli comunicati dalla società.

"La S.S. Lazio ricorda che in occasione di Lazio-Milan i ragazzi in possesso dell'abbonamento Aquilotto per confermare il proprio posto allo stadio dovranno acquistare un biglietto ai prezzi indicati: clicca qui.

Il periodo di prelazione dedicato sarà:

- dalle ore 16:00 di venerdi 13 gennaio, fino alle ore 24:00 di lunedi 16 gennaio.

Per accedere alla prelazione, sarà necessario inserire o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card o sull'abbonamento tradizionale (sempre di 12 cifre):

- ABBONAMENTO DIGITALE CON LA MILLENOVECENTO - CODICE 032...

- ABBONAMENTO DIGITALE CON LA EAGLE - CODICE EAG...

- ABBONAMENTO TRADIZIONALE - CODICE PRELAZIONE:

Per quanto riguarda l’abbonamento tradizionale, il tifoso dovrà verificare il codice prelazione sul proprio abbonamento ed inserire il codice formato dal numero dell’abbonamento preceduto da tanti 0 fino ad

ottenere il numero di 12 cifre.

Clicca qui per vedere un esempio:

Il tifoso verificando il codice prelazione recupererà il seguente numero: 000000001073304

Per poter effettuare l’acquisto dovrà inserire invece il seguente numero: 000001073304

I posti non confermati verranno messi in vendita libera per tutti dalle ore 16:00 di martedi 17 gennaio".