Lazio, Parolo gioca di esperienza: è il 17° giocatore con più presenze in Serie A

L'esperienza può essere un'arma in più per affrontare l'avversario. Parolo sa come usarla, in ogni partita ha dimostrato di avere quella saggezza calcistica che gli permette di rendere al massimo sul rettangolo verde. Minuto dopo minuto, battaglia dopo battaglia, fino a raggiungere un traguardo speciale. Infatti, entrando in campo contro il Bologna, è diventato il diciassettesimo giocatore in attività con più presenze in Serie A. Sono ben 321 i gettoni collezionati a partire dall'agosto del 2010 ad oggi. Scavalcato Dessena a 320. Parolo ha giocato 68 partite con il Cesena, 72 con il Parma e 181 con la Lazio.