Lazio, per la panchina si pensa già al futuro: previsto incontro con Gattuso

È Rino Gattuso il primo indiziato per sostituire Simone Inzaghi in caso di mancata permanenza alla Lazio. I contatti con l'attuale allenatore del Napoli sono già stati avviati e secondo Tuttomercatoweb.com nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra le parti. Un'accelerazione da parte di Lotito che vuole tutelarsi in caso di mancato rinnovo di Inzaghi. La priorità resta la conferma del tecnico piacentino e l'incontro previsto dopo l'ultima partita con il Sassuolo sarà decisivo. In caso di mancata fumata bianca, la Lazio punterebbe forte sull'ex giocatore del Milan.

