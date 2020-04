Lazio, Perinetti: "Lotito ha rifiutato offerte per Milinkovic. Proverà a tenerlo ancora"

Nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Sportiva, Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo, ha così parlato: "La Lega ha deliberato senza avere un accordo con i calciatori, quindi l’AIC non ha accettato una presa di posizione già decisa. Un accordo comunque si troverà, come è stato fatto alla Juve. Nazionale? Mancini ha dato fiducia ai giovani e dimostrato di poter allestire una bella squadra. Forse nei settori giovanili c’è questa cappa, dovremmo dare agli istruttori più garanzie". Chiosa finale su Milinkovic: "Lotito ha resistito ha offerte importanti e credo cercherà di trattenerlo per prolungare la sua esperienza alla Lazio".

