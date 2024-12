Lazio, Petrucci (Sky): "Fazzini il prima possibile. Derby? La squadra è..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Petrucci, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare di Lazio - Atalanta e del derby contro la Roma, in programma il prossimo 5 gennaio. Ecco di seguito le sue parole: "Le prestazioni della Lazio non sorprendono più, che intensità. Nelle ultime due è stata meno brillante, ma è bello rivederla a questi ritmi. Nel primo tempo la Lazio ha fatto l'Atalanta, nel secondo si sono invertite. Soprattutto grazie ai cambi dalla panchina, una virtù che ha contraddistinto la Lazio in questa prima metà di stagione ma che è mancata domenica. Molto bene Dele-Bashiru, adesso Baroni ha un'opzione più in vista del derby. Sensazioni in vista della Roma? La squadra è serena, gioca con fiducia e consapevolezza. Ovvio che poi nel derby ci sono altri fattori da considerare, è una partita unica. Ma la Lazio ha confidenza e leggerezza mentale. Arriverà al derby con fiducia. Baroni prepara bene le partite, anche quelle non andate al massimo. Indisponibili? Lazzari e Patric torneranno per il derby, Pedro e Noslin sono sul filo. L'olandese ha qualche chance in più, ma lo stesso Baroni era scettico sul loro possibile impiego contro la Roma. Si proverà a metà settimana, la speranza è almeno quella di avere Noslin in panchina. Ad oggi sarà forfait, ma è presto per dirlo. Aspettiamo. Fazzini? Trattativa ben avviata, difficile che arrivi appena inizi il mercato. Lui è la prima scelta, ma ci sono altri nomi attenzionati. C'è la volontà di prendere un giocatore il prima possibile, che sia Fazzini o meno. Non si vuole arrivare a fine mercato".