Lazio, Piscedda: "Acerbi per forza centrale. Luiz Felipe non può giocare lì"

Quinta vittoria di fila e terzo posto in classifica. Inzaghi non può che essere soddisfatto del percorso della sua Lazio in campionato. Ora però bisogna mantenere alta la concentrazione ed evitare cali di tensione. Ai microfoni di Radiosei ha parlato del momento biancoeleste Massimo Piscedda:"Qualche sofferenza inaspettata di troppo, ma vittoria della Lazio contro il Sassuolo è stata importantissima. Molto bene Leiva, il migliore in campo secondo me: è l'unico vero centrocampista di interdizione che ha la Lazio, ieri è stato fondamentale. Caicedo? Bravo a farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa. Mi è piaciuto Luis Alberto, Milinkovic invece sembra fuori condizione".

LA DIFESA: "Credo che la Lazio non possa fare a meno di schierare Acerbi centrale nella difesa a tre. Luiz Felipe non ha le caratteristiche per fare quel ruolo".

CHAMPIONS LEAGUE: "La Lazio ha un buon margine sia sul Napoli che sull'Atalante. Deve continuare così e fare in modo di aumentare il vantaggio, in modo da avere 2 risultati su 3 negli scontri diretti".

