Lazio, prima doppietta in Champions League per Immobile: il club lo celebra sui social - FT

AGGIORNAMENTO ORE 22.25 - Ciro Immobile non si è fermato e, poco più tardi, è tornato in gol trasformando il calcio di rigore. Si tratta della prima doppietta in Champions League per l'attaccante della Lazio, che sui social l'ha nuovamente omaggiato: "Prima doppietta in carriera in Champions League per re Ciro".

Ancora Ciro Immobile. L'attaccante è andato in gol contro il Crotone dopo le gare saltate in Serie A. E questa sera contro lo Zenit ha fatto altrettanto. L'attaccante, dopo appena tre minuti dal fischio d'inizio, ha bucato la porta avversaria, portando i suoi in vantaggio. Questa rete si aggiunge a quella arrivata contro il Borussia Dortmund nella prima gara del girone, per un totale di due marcature in appena 84' giocatori in Champions League con la maglia della Lazio. Il club ha celebrato su Twitter il proprio bomber.

81 minuti giocati da @ciroimmobile contro il Borussia, oggi in gol al 3'



Due reti nei primi 84 giri d’orologio collezionati in @ChampionsLeague con la maglia biancoceleste #UCL #LazioZenit #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/j1eMDPkrHm — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 24, 2020

