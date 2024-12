Lazio, Rambaudi: "Contro il Lecce serve una dimostrazione forte". Poi su Casadei...

Obiettivo rialzare subito la testa dopo il ko contro l'Inter. La Lazio è chiamata a una prestazione importante contro il Lecce e, proprio in vista del match, si è così espresso Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei: "A Lecce ci sarà bisogno di vedere in campo i big perché si deve riprendere il percorso interrotto per 45′. C’è anche bisogno di dimostrare che quello di lunedì è stato un incidente di percorso. Serve continuità durante i 90′. Se dovessero mancare sia Guendouzi che Vecino la scelta viene da se, non ci sono alternative: vedremo Rovella con Dele-Bashiru che comunque ha fatto bene lì in mezzo. Bisogna fare la Lazio. Magari si vincerà anche in maniera sporca ma se giocano da Lazio la partita può essere indirizzata a nostro favore. In questo calcio non puoi mai giocare all’80%; chiaramente c’è differenza tra le due rose, la Lazio tecnicamente più forte ma deve dimostrarlo".

SCELTE - "Lazzari o Marusic? In questo tipo di partita metterei il primo, perché ha gamba ed è una sfida che va dominata".

MERCATO - "Fazzini o Casadei? Mi piacciono entrambi ma hanno caratteristiche diverse. Se proprio devo scegliere, direi Casadei".