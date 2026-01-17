Lazio, Rovella: "Il 2026 deve essere il mio anno! E la Nazionale..."
17.01.2026 di Andrea Castellano
Nel match program di Lazio - Como, Nicolò Rovella ha parlato degli obiettivi per il nuovo anno, una volta tornato a giocare contro il Verona dopo l'operazione per la pubalgia.
Nel mirino del centrocampista biancoceleste c'è ovviamente il ritorno in Nazionale, in vista dei playoff per il Mondiale a marzo. Di seguito le sue parole: "Deve esserlo. Avevo iniziato bene la stagione, poi purtroppo questo infortunio mi ha rallentato. Ora so di dover lavorare tanto, in questi mesi ho parlato spesso anche con il c.t. Gattuso, che mi è stato molto vicino prima e dopo l'operazione".
"Questo mi ha dato ancora più carica per recuperare e provare a essere a disposizione della Nazionale per i playoff e, speriamo, anche per il Mondiale".
