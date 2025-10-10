Lazio, Sabatini: "Cancellieri in Nazionale? Può arrivarci! Ma deve..."

Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per dire la sua sul momento di Matteo Cancellieri e commentare una sua possibile convocazione in Nazionale.

"A destra ci sono soli posti in piedi, Cancellieri però magari sta sbocciando davvero, quindi perché no. Ha dei colpi e si vedono appena tocca il pallone. E’ ovvio che deve diventare più solido dotto tutti i punti di vista, anche sotto la personalità e che può arrivare anche grazie il riconoscimento dell’ambiente. Se la Lazio si ritrova il Cancellieri delle ultime due settimane come nuovo acquisto".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.