Lazio - Sampdoria, pericolo diffidati: i calciatori che rischiano di saltare il Bologna

La Lazio è pronta a tornare in campo per dare risposte positive dopo il ko di San Siro contro l'Inter. Sabato alle 15 all'Olimpico arriva la Sampdoria di Ranieri reduce da due risultati utili consecutivi con Benevento e Fiorentina. I biancocelesti sono chiamati a reagire ma, allo stesso tempo, dovranno fare attenzione ai cartellini. Sono 3 i calciatori della Lazio in diffida che, in caso di ammonizione contro i blucerchiati, salterebbero la trasferta di Bologna in programma il weekend successiva. Si tratta di Caicedo, Escalante e Fares. Allarme anche per gli uomini di Mihajlovic che se la vedranno con il Sassuolo e tra i diffidati ci sono Danilo, Tomiyasu e Schouten.