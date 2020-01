Lazio, si allunga la striscia senza sconfitte: la classifica all time

La Lazio in campionato dal 27 ottobre 2019 ha sempre vinto. A Firenze è partita la striscia record di 11 successi che ha proiettato la squadra di Inzaghi verso la vetta della classifica. L'ultima sconfitta risale al 25 settembre a Milano contro l'Inter, da allora 14 partita senza stop. Come riporta Lazio Page questa striscia eguaglia quella della stagione 1999-00 (iniziata nel 1998-99). A una lunghezza quelle del 1995/96 (iniziata nel 1994/95) e 2006/07, a due lunghezze il 1997-98 e il 2002-03. In testa c'è la Lazio 1998-99 che non perse per 17 partite consecutive.