Lazio - Spezia, Lazzari: "Mi era mancato tutto questo. Vogliamo continuità"

Nel pre partita di Lazio - Spezia, Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la sfida odierna. Il terzino biancoceleste ha recuperato e torna in campo e soprattutto a rivestire la maglia da titolare dopo l'infortunio che l'ha tenuto lontano dal rettangolo verde per molti giorni. Lazzari è rimasto ai box da Lazio - Verona dell'11 settembre scorso, per una lesione di primo grado al flessore. “Mi è mancato moltissimo il campo, per noi calciatori è un qualcosa di magico. Mi sono fermato solo poche partite, oggi rientro e spero di aiutare la squadra. Le gare dopo la sosta della nazionali sono sempre un punto interrogativo, però siamo reduci dalla grande prestazione contro la Cremonese e proveremo a dare continuità. Oggi inizia il tour de force fino alla sosta del Mondiale alla quale dobbiamo arrivare più in alto possibile in classifica. Bisogna preparare ogni partita nello stesso modo e con la stessa determinazione, sia in campionato che in Europa League. Vogliamo partire già da oggi con il piede giusto”.

Poco prima dell'inizio del match, Lazzari ha parlato anche ai microfoni di Dazn per rassicurare sulle sue condizioni fisiche: "Sto bene, ho già fatto quattro o cinque allenamenti con il resto del gruppo. Ho belle sensazioni e spero di aiutare la squadra oggi".

Il terzino è poi intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Dietro questa crescita c’è un gran lavoro del mister. L’anno scorso era tutto nuovo il modulo,adesso si vedono i frutti di questo lavoro e di un anno passato col mister. Siamo felicissimi di questo, ma il campionato è appena iniziato e dobbiamo continuare con questa mentalità, voglia e aggressività”