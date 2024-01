Lazio, Tare e un possibile futuro nella Roma: le sue parole

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è stato spazio anche per delle provocazioni nel corso della diretta Twitch di Tv Play che ha visto come protagonista l'ex direttore sportivo della Lazio, Igli Tare. Il dirigente, tra le tante domande ricevute ha dovuto rispondere anche a una inerente un suo possibile futuro nella dirigenza della Roma: "Questa è una domanda da un milione di euro. Preferisco non rispondere!". Lascia tutti in sospeso, dunque, Tare. Chissà se, in un periodo in cui i giallorossi stanno cercando un d.s., non possano decidere di puntare proprio su di lui.