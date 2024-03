Lazio, tutti i numeri contro il Frosinone: il dato aggiornato

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio, dopo le quattro sconfitte consecutive tra campionato e Champions si appresta ad affrontare il Frosinone. I biancocelesti vogliono vincere per invertire la rotta e risalire in classifica. A tal proposito, come riporta il Corriere dello Sport, i numeri con i ciociari sono incoraggianti: in cinque sfide in Serie A la Lazio ha ottenuto quattro vittorie e un pari subendo un solo gol.

Come riferisce il quotidiano sportivo romano, la Lazio nella sua storia in Serie A ha fatto meglio solo contro: Mantova, Reggiana, Sampierdarenese e Spezia, disputando sei sfide senza subire alcuna sconfitta. Sempre parlando di numeri, il Corriere dello Sport riporta come la la Lazio non perda cinque gare ufficiali consecutive dal periodo aprile-maggio 1985. Immobile e compagni proveranno a confermarsi questa stasera per aggiornare questa statistica favorevole contro il Frosinone e mettersi alla spalle un periodo piuttosto complicato.

TORNA ALLA HOMEPAGE