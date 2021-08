Lazio Under 17, Milani convocato con la Nazionale di Corradi

Alessandro Milani, terzino classe ’05 del Settore Giovanile della Lazio è stato convocato con la Nazionale Under 17 di Bernardo Corradi. Si unirà agli azzurrini guidati dall’ex attaccante biancoceleste per disputare il “Torneo 4 Nazioni”a Duisburg.

IL COMUNICATO - “Alessandro Milani è stato convocato dall'Italia Under 17 di Bernardo Corradi per il “Torneo 4 Nazioni”, in programma dal 30 agosto al 6 settembre a Duisburg. Il classe 2005 prenderà parte all'importante competizione giovanile che vedrà coinvolte le selezioni di Italia, Israele, Belgio e Germania. Il raduno avrà inizio nel pomeriggio del 29 agosto e si concluderà il 6 settembre dopo la sfida contro i tedeschi.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Calciomercato Lazio, la notte di Kostic: meeting con l'Eintracht, si cerca l'intesa

Champions League, i sorteggi dei gironi: la Juve pesca il Chelsea, mentre l'Inter...