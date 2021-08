Lazio, Zola su Sarri: “Ci mette l’anima, ma ha bisogno di una squadra che lo segua”

Gianfranco Zola, ex fantasista di Cagliari e Napoli ed vice allenatore di Sarri nella sua esperienza al Chelsea, ha parlato dell'impatto del Comandante alla Lazio. Queste le sue parole, rilasciate a Il Messaggero, sui primi mesi del tecnico toscano d'adozione in biancoceleste: "È un grande allenatore che ha bisogno di una squadra che lo segua. È uno stakanovista, sta dieci ore al giorno sul pezzo, ci mette l'anima e i sentimenti, non lascia niente al caso, sa impostare il lavoro e dà tantissimo sul campo. Il suo gioco è fatto di meccanismi sottili che vanno sempre allenati. Ha un compito non semplice perché la Lazio viene da anni buoni ma giocava in modo molto diverso, quindi per Maurizio sarà fondamentale avere giocatori che si adattino a lui perfettamente. Al Chelsea andò così, i giocatori lo hanno seguito in tutto e per tutto, ci fu solo una difficoltà a metà stagione poi riprendemmo".