Lotito: "Tare alla Roma? Io non consiglio niente, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Valanga Lotito ai microfoni dei cronisti presenti al termine della cerimonia per i 124 anni di storia della Polisportiva Lazio. Il presidente ha rilasciato dichiarazioni su tantissimi temi d'attualità che riguardano il mondo biancoceleste e non solo. Alla domande "Consiglieresti Tare alla Roma come direttore sportivo?", il patron ha risposto così: "Io non consiglio niente a nessuno. È una bravissima persona, un grande professionista, rimane l'affetto e la stima.

"Ha ritenuto che fosse chiuso un ciclo, ha fatto una scelta autonoma e lo rispetto. Non mancano i giocatori, i direttori, gli addetti ai lavori, ma i presidenti che abbiano a cuore le sorti del loro club. Servono presidenti tifosi e non tifosi presidenti". Al termine della sessione invernale di calciomercato, i giallorossi saluteranno il ds Tiago Pinto e la dirigenza dovrà cercare una nuova figura in quel ruolo. Tare può diventare una soluzione? Chissà.