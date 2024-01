Milan, occhi su un ex centrocampista della Roma: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ultima idea di Casa Milan si chiama Nemanja Matic. Dopo l'addio alla Roma l'estate scorsa, il centrocampista si è trasferito al Rennes, dove però non ha trovato la sua dimensione ideale. Infatti, come riportato dalla Francia, negli ultimi giorni è sparito dal centro sportivo e ha chiesto la cessione al club bretone. Da qui nasce l'interesse dei rossoneri, che una volta ceduto Rade Krunic sono a caccia di un mediano. L'ex Manchester United potrebbe fare quindi ritorno in Italia, dopo aver risposto sui social alla società francese.

Queste le sue parole: "Voglio far terminare ogni speculazione e dire che la scorsa estate sono stato onorato dell’invito del Rennes di essere parte di questo ambizioso progetto. Posso solo confermare quanto questa società sia eccezionale per tutti giocatori, specialmente quelli giovani. Sfortunatamente, per colpa di miei errori, non sono riuscito a far adattare la mia vita privata a quella professionale. Non ho potuto iscrivere i miei figli alla scuola internazionale (ne hanno fatto parte sin dall’inizio della loro carriera scolastica). Ecco perché sono stato via per 3 giorni, per risolvere questo grande problema per me e la mia famiglia. Domani tornerò a Rennes e deciderò i prossimi passi insieme al club".