Milan, tegola per Rabiot: out per lesione al soleo
16.10.2025 19:00 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Nuova seduta di allenamento a Milanello per il Milan di Massimiliano Allegri in preparazione della sfida contro la Fiorentina. Come riporta TMW, Adrien Rabiot è stato sottoposto a risonanza magnetica per il problema al polpaccio sinistro riportato in nazionale: l'esame ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Il calciatore sarà rivalutato tra una decina di giorni.