Monza, Nesta non si nasconde: "Sento la sfida con la Roma. Sono entrato alla Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lunedì il Monza sarà ospite della Roma all'Olimpico, a due giorni dalla sfida in conferenza stampa è intervenuto Nesta. Il tecnico dei brianzoli non si è nascosto e, con tranquillità, ha ammesso che per lu non sarà una gara come le altre. Queste le parole: "Se per me sarà una gara differente rispetto alle altre? Io sono cresciuto a Roma e sono entrato alla Lazio a 8 anni. Io sono cresciuto con il derby di Roma, ho giocato quelli di Milano ma in tranquillità. A Roma è un'altra roba, il calcio è molto importante e non solo uno sport. Si vive anche di passato, ci piace questa roba è la sento questa partita".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE