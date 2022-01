Mourinho: "Mai alla Lazio, nemmeno loro mi vogliono"

José Mourinho allenatore della Lazio? "Non potrei mai farlo e loro la pensano come me". Ha risposto così il tecnico della Roma, in conferenza stampa prima del match con il Milan, alla domanda su un suo ipotetico futuro biancoceleste. Lo Special One ha aggiunto: "Dopo il 2010 il primo club italiano che ha parlato con me non è stata la Roma. La Roma si poteva accettare, l'altro no. Non è mancanza di rispetto, ma io non potrei mai allenare la Lazio, e sicuramente loro pensano lo stesso di me. Ma in questo non c'è mai mancanza di rispetto per l'avversario. Ad esempio con il Milan, che affrontiamo domani, non c'è mai stata mancanza di rispetto".

STORIA E TITOLI - "La storia è fatta di trofei, questo è come la vedo io. Si può fare un grande lavoro senza coppe, questo sì, tanti allenatori fanno lavori fantastici senza che arrivino coppe. Sento che sto facendo un grande lavoro qui, ma per marcare la storia servono trofei, che in questo momento non abbiamo, siamo lontani da questo". L'allenatore giallorosso ha affrontato anche il tema Covid che sta creando problemi a quasi tutti i club di Serie A: "Sono cose private, per noi questo è sacrosanto. Qualche giocatore ha avuto il Covid e ha chiesto la privacy e lo rispettiamo, lo stesso vale con chi non è vaccinato. Ma la legge è la legge dal momento in cui il Governo decide la decisione va rispettata, vogliamo giocatori che rispettino la legge e che possano giocare. Non penso avremo problemi internamente".

ASSENZE - "Quando una squadra ha tre o quattro infortuni il risultato non è falsato, quindi anche in questo caso è così. Ci sono delle regole, ovviamente se una squadra non ha neanche un portiere sarebbe una pazzia, un'ingiustizia farla giocare. Però ci sono delle regole, un minimo di giocatori che devono essere disponibili. Per noi avere quattro o cinque giocatori fuori è un problema, ma non credo che il risultato sia falsato. Mi dispiace invece per i tifosi, che erano al 75% e ora si torna indietro al 50%".

Pubblicato il 5/1