Napoli, Mazzarri e il punto in vista della Lazio: da Zielinski a Demme

© foto di www.imagephotoagency.it

La Supercoppa italiana è lì ad aspettare Lazio, Inter, Napoli e Fiorentina. Il primo gruppo che scenderà in campo per accedere alla finalissima sarà composto dalla squadra di Mazzarri e Italiano, domani alle ore 20.00. Uno sguardo in merito a questa sfida va dato soprattutto alle condizioni fisiche dei giocatori e di quelli diffidati. Infatti, se un calciatore venisse ammonito in semifinale, salterebbe la 22esima giornata di Serie A quella in programma tra Lazio e Napoli il 28 gennaio. Ad essere già out per i biancocelesti ci sono Zaccagni e Immobile dopo il giallo subito contro il Lecce. Per gli azzurri invece non ci saranno Cajuste e Kvaratskhelia.

Come detto però, l'attenzione va a finire anche sugli elementi presi da acciacchi fisici e proprio su questo punto, il tecnico del Napoli si è espresso in conferenza stampa: "Cajuste, al contrario di quello che pensavo quando è uscito dal campo, sono rimasto contento. Oggi dovrebbe provare e dovrebbe farcela, Zielinski mi sembra stia meglio e lo valuteremo stasera. Demme mi sembra abbia avuto uno stiramento al gemello, non penso gravissimo, ieri non si è allenato e difficilmente sarà a disposizione".