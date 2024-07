Napoli, Mertens come collaboratore di Conte? Arriva la risposta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens giocherà ancora per un altro anno nel Galatasaray dopo il successo del titolo in Turchia. Secondo Fanatik il giocatore, accostato all'ex Lazio di Sarri, ha già prolungato il suo contratto in scadenza per una ulteriore stagione. Il rinnovo sarebbe arrivato nonostante la proposta del Napoli. per un contratto da collaboratore tecnico di Antonio Conte.

Come detto lo stesso Mertens ha per il momento declinato la proposta nonostante il noto legame con la città di Napoli e con la tifoseria azzurra. Per appendere gli scarpini al chiodo e vestire i panni dell'allenatore ci sarà tempo, per il momento la sua intenzione è ancora quella di giocare.