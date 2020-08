"Nessuno deve toccare i miei ragazzi": l'omaggio social della Lazio per Inzaghi - FT

"Battiamo le mani ai veri laziali". Così recita il coro della Curva Nord da dedicare ai tifosi e a qualche sostenitore d'eccezione. Tra i personaggi biancocelesti che si sono mostrati particolarmente attaccati alla causa capitolina c'è sicuramente Simone Inzaghi. Allenatore ma soprattutto tifoso in campo, pronto a complimentarsi con il proprio gruppo e a prendersi le responsabilità nei momenti di difficoltà. Tra le citazioni della stagione c'è indubbiamente la sua "Nessuno deve toccare i miei ragazzi". E nella domenica post Ferragosto, la Lazio ha voluto dedicare proprio al tecnico biancoceleste e alla frase che ha fatto tanto piacere all'ambiente, un post sulla propria pagina Facebook. Come se si trattasse di un insieme di cartelle, in quella relativa alla Lazio 2019/20, c'è l'ex attaccante e quella che è, a tutti gli effetti, una vera dichiarazione d'amore.

