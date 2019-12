PAIDEIA - Lazio, accertamenti alla caviglia per Marusic

Doveva partire, è rimasto a Roma. Adam Marusic non è rientrato tra i convocati per la trasferta con il Rennes e oggi pomeriggio si è presentato in clinica Paideia per una risonanza alla caviglia. Ha rimediato una distorsione nella rifinitura di ieri mattina a Formello. Era appena tornato in gruppo dallo stiramento accusato dopo la trasferta di San Siro con il Milan. Stavolta non dovrebbe trattarsi uno stop importante. Gli esami strumentali stabiliranno l'entità del problema, si capirà se potrà tornare a disposizione per la partita con il Cagliari di lunedì sera.

