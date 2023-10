Real Madrid, Brahim Diaz ha scelto la sua nazionale: la decisione

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Brahim Diaz ha finalmente deciso di rappresentare il Marocco. Come riporta As, il giocatore del Real Madrid ha accettato la proposta della Federazione nordafricana. "Il passaggio è quasi ultimato e dipende da alcuni piccoli dettagli amministrativi", ha confidato una fonte della Federazione al quotidiano spagnolo. Nato a Malaga da genitori marocchini, Diaz ha giocato solo un match amichevole con la Spagna (contro la Lituania nel 2021) dopo aver giocato in tutte le selezioni giovanili. La Federcalcio iberica, però, così come i vari CT che si sono avvicendati negli ultimi anni, non ha mai mostrato grande interesse nel trequartista classe 1999.

La scelta di Brahim Diaz conferma il trend degli ultimi mesi. "Sono andato a Milano per incontrarlo", aveva confidato Walid Regragui a marzo. Un incontro che si sarebbe ripetuto a metà settembre e che ha convinto definitivamente l'ex Milan nonostante lo scetticismo del Real Madrid: il club non vedrebbe di buon occhio questa scelta in vista di una sua possibile partecipazione alla prossima

Coppa d'Africa (dal 13 gennaio all'11 febbraio 2024). che priverebbe Ancelotti di una soluzione in attacco.