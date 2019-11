RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Lazio Primavera 8-1, tripletta di Caicedo

Amichevole



Centro sportivo di Formello, 16 novembre 2019 ore 10



Lazio - Lazio Primavera 8-1 (Caicedo 3, Parolo, 2 Correa, Adekanye (P), Leiva, Djavan Anderson)



Formazioni



LAZIO (3-5-2) - Guerrieri (31' Alia); Patric, Luiz Felipe (31' Casasola), Jorge Silva; Lazzari (31' Djavan Anderson), Parolo, Leiva, Jony, Lulic; Correa, Caicedo. All. Inzaghi.



LAZIO PRIMAVERA (4-2-3-1) - Proto (31' Guerrieri); Casasola (31' Petricca), Cipriano (49' Francucci), Franco (40' Bianchi), Kaziewicz (40' Bertini); Minala, Shehu (40' De Angelis); Adekanye, Raul Moro (49' Moschini), Djavan Anderson (31' Russo); Zilli (40' Tare). All. Menichini.

FINE SECONDO TEMPO

53' - Triplice fischio dell'arbitro. Termina al 23esimo del secondo tempo la sfida fra la Lazio e la Lazio Primavera.

48' - Si aggiunge anche Djavan Anderson alle marcature. Quinto su quinto, cross di Jony e inserimento dell'ex Bari che col piattone mette sotto la traversa.

45' - Ecco anche il 7-1! Cross basso dalla destra di Parolo, Leiva con un inserimento perfetto arriva prima di tutti e mette dentro.

42' - Botta subita da Adekanye, colpito da Lucas Leiva involontariamente. Rimane a terra l'ex Liverpool. Solo una botta dolorosa per lui.

39' - Ancora Correa! Il Tucu supera tutti come birilli, si fa gioco di Cipriano e poi deposita il pallone nell'angolino.

35' - Tiro cross di Jony dall'interno dell'area. Guerrieri non trattiene e per il Tucu Correa è un gioco da ragazzi appoggia in rete per il 5-1.



32' - Accorcia le distanze la Primavera! Ripartenza velocissima di Raul Moro che con un filtrante serve Adekanye, bravo a passare alle spalle dei difensori della Lazio e a battere Alia.



31' - Si riparte. Inzaghi cambia Luiz Felipe e Lazzari, inserendo al loro posto Casasola e Djavan Anderson, nel primo tempo insieme alla formazione Primavera. Cambio anche in porta, con Alia che prende il posto di Guerrieri.

INIZIO SECONDO TEMPO



FINE PRIMO TEMPO



30' - Termina la prima frazione dopo mezz'ora di gioco.



28' - Scambio veloce sulla trequarti fra Parolo, Jony e Correa. L'argentino serve ancora l'assist vincente per Caicedo, che con l'esterno appoggia nell'angolino.

24′ – Tris Lazio! Stavolta la firma è di Marco Parolo. Correa sulla trequarti con un filtrante pesca l'inserimento di Lazzari, il cross al centro dell'ex Spal è preciso per Parolo che trafigge facilmente Proto e fissa il risultato sul 3-0.

18′ – Raddoppio Lazio immediato! Cambio gioco di Lazzari per Lulic, il bosniaco sposta il pallone e poi mette al centro per Caicedo che stoppa il pallone ed è bravo a insaccare alle spalle di Proto.

16′ – La sblocca la Lazio. Parolo ruba il pallone a Shehu e pesca Caicedo in area di rigore all'altezza del dischetto. Proto, oggi fra i pali della Primavera è spiazzato.



1' - Partiti.

PRIMO TEMPO - Ultima sgambata della settimana, a Formello va in scena un'amichevole contro la Primavera di Leonardo Menichini. Sarà l'occasione per mantenere il ritmo nelle gambe e proiettarsi al meglio verso la prossima settimana.



Pubblicato alle ore 10