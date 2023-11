Roma, Mourinho corregge il tiro: "Sarri? Battuta infelice. Delle sue parole..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non le manda a dire neanche José Mourinho, in una settimana europea-romana. L'attacco di Maurizio Sarri in conferenza stampa non l'ha lasciato passare in anonimo il tecnico della Roma che proprio ieri aveva replicato al veleno. "Penso che se qualcuno si deve sentire offeso dalle sue dichiarazioni è la gente di Praga non io", per poi passare all'assalto: "Quello che fa la differenza tra un allenatore che ha vinto 26 titoli e uno che ne ha vinti pochi è esattamente questa mentalità in cui ogni partita è una gara seria da giocare e non ci sono amichevoli".

Ma non solo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in un’intervista televisiva, poco dopo Mourinho ha cercato di correggere il tiro: "Noi allenatori parliamo tante volte e ogni tanto esce qualcosa che non vogliamo dire o che la gente interpreta in modo diverso. Da noi lo Slavia ha rispetto e da mister Sarri no, ma magari è stata una battuta infelice. Del suo discorso la cosa più importante è la critica obiettiva e aperta alla Lega Serie A. Io ho avuto il piacere della risposta, allo stesso modo ora aspetto la risposta istituzionale".