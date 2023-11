Roma, Mourinho ordina il ritiro pre derby: le mosse in vista della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una domenica di grossi disagi e tensione alle stelle quella che vedrà i tifosi di Lazio e Roma, domani ancora prima del fischio d'inizio. In casa Lotito filtra ottimismo dopo il successo ai danni del Feyenoord, ma nessun passo falso sarà concesso, non solo per la grande valenza che porta dietro con sè il derby della Capitale, ma anche per la classifica.

La Roma invece arriva dopo la sconfitta contro lo Slavia Praga in Europa League. L'umore dei giocatori e dell'ambiente è basso, per questo, come riporta La Repubblica, la squadra è da oggi in ritiro a Trigoria e si fermerà a dormire al centro sportivo dopo la rifinitura prevista per il pomeriggio.

Questa la linea adottata da Josè Mourinho, per compattarsi in vista di un terzo derby da non poter sbagliare. Intanto il tecnico della Roma è entrato nel mirino dell'Al-Ittihad, ma al momento si tratta solamente di una manifestazione di interesse.