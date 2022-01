Roma, Smalling torna sui suoi passi: la decisione sul vaccino

Il Covid sta mettendo a dura prova la Serie A dando filo da torcere ai club che devono far fronte anche alla questione dei calciatori no vax. Sono diversi i casi di calciatori contrari al vaccino e uno di questi è un tesserato della Roma. Non è mai stata rivelata la sua identità anche se negli ultimi giorni, sui social, è stato bersagliato dai propri tifosi Chris Smalling. Secondo quanto riporta Sky Sports Uk, il difensore giallorosso dopo vari colloqui con la squadra e con l’allenatore avrebbe deciso di vaccinarsi. Un passo indietro che gli permetterà di poter continuare a svolgere regolarmente l’attività sportiva.

