Roma - Torino, Sonego 'sfotte' Cobolli: "Sarà per la prossima volta" - FOTO

Prima sconfitta della stagione per la Roma di Gasperini. All'Olimpico è il Torino a vincere grazie al gol del Cholito Simeone, che regala i primi tre punti del campionato (oltre al pareggio contro la Fiorentina) all'ex Lazio Baroni in panchina. Su Instagram, dopo il triplice fischio, è partito lo sfottò tra tennisi: Lorenzo Sonego, grande tifoso granata, ha preso in giro Flavio Cobolli, di fede romanista, con una storia. "Sarà per la prossima volta", si legge sotto il risultato. Di seguito la foto.

