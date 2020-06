Sconcerti: "La Lazio è la squadra migliore, tutto inclina a suo favore"

Mario Sconcerti ha rilasciato un’intervista a calciomercato.com in cui parla di mister Inzaghi e del momento in casa Lazio: “La Lazio è decisamente la squadra migliore, in un campionato imperfetto. Mi sembra che tutto inclini a suo favore. Inzaghi sono tre anni che non pensa alla formazione, per lui questo non è mai stato un problema: ed è un bel vantaggio”.