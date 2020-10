Serie A, Faggiano (Genoa): "Serve allargare la lista dei 25. La Figc si sta muovendo"

Il ds del Genoa Daniele Faggiano ha parlato a Sky Sport della lista dei 25 della Serie A, ipotizzando un allargamento a causa dell'emergenza Covid: "Si deve rivedere qualcosa. Le regole sono ferree, anche se ogni tanto succede il contrario. Non dico di tenere aperto il calciomercato però dobbiamo valutare, e penso che la Federazione lo stia già facendo, di allargare le liste in Serie A. Anche i giocatori fuori lista adesso possono servire proprio per la situazione legata al Covid. Penso che ognuno degli interessati si stia muovendo".

