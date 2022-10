Serie A, i risultati delle 15: Monza e Sassuolo super, sprofondo Samp

TUTTOmercatoWEB.com

Terminano le tre gare delle 15 di questa domenica di Serie A. Stravince il Sassuolo che, tra le mura amiche del Mapei Stadium, distrugge la Salernitana. Il risultato finale è 5-0. A segno per i neroverdi Lauriente, Pinamonti, Thorstvedt, Harroui e Antiste. Passa anche il Monza che espugna Marassi battendo 3-0 la Sampdoria, sempre più ultima in classifica e in piena crisi. Decisivi Pessina, Caprari e Sensi. Pareggio in zona salvezza tra Lecce e Cremonese. Al Via del Mare finisce 1-1 con Strefezza che risponde a Ciofani.