Serie A, non solo Lazio: il programma completo di oggi

Oggi si apre l'ultima giornata di Serie A prima di Natale. In questo weekend particolare, le dieci partite si divideranno tra venerdì 22 e sabato 23 dicembre. Il primo fischio d'inizio è fissato alle ore 18:30, con la Lazio di Maurizio Sarri che scenderà in campo a Empoli. In contemporanea andrà in scena anche la sfida a bassa quota tra Sassuolo e Genoa. Completano la serata, poi, Monza - Fiorentina, per la parte alta della classifica, e Salernitana - Milan. Inzaghi sfida il suo (glorioso) passato a caccia di punti importanti. Entrambe le partite sono in programma alle ore 20:45.