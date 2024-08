Serie A, Udinese - Lazio: dove vedere la partita in tv e in steaming

Dopo la vittoria contro il Venezia in casa, per la seconda giornata di campionato la Lazio si sposterà in Friuli per affrontare il nuovo Udinese di Runjaic. Il calcio d’inizio è in programma sabato 24 agosto 2024 alle 18:30. La partita sarà trasmessa sia su Dazn, dove potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console, sia su Sky nei canali dedicati.