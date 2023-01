Shakira, ecco l'ironica replica di Piqué: "Questo Casio è per sempre..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attendevano tutti ed è arrivata, ma non poteva essere altrimenti. Da ieri non si parla d'altro del nuovo singolo di Shakira in cui di fatto non le manda a dire al suo ex Piqué, colpevole di averla tradita con la sua nuova fiamma Clara Chia Martì. "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo e un Rolex con un Casio", questa una delle tante strofe della canzone riferite all'ex. Il calciatore ha quindi deciso dopo 24 ore di silenzio di rispondere... QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.