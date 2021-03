Siviglia: "Come allenatore mi ispiro a Inzaghi. Sulla Lazio..."

Sebastiano Siviglia, ex capitano e difensore biancoceleste, ha parlato in una lunga intervista a calciomercato.com, di Lazio e del suo futuro da allenatore: "Mi piacciono molto gli allenatori offensivi che praticano un calcio verticale e pragmatico. Sono amante di chi non antepone l'estetica all'obiettivo, perché alla fine bisogna essere concreti. Mi piace molto Jurgen Klopp del Liverpool, per esempio. Oltre a fare un gran calcio cercando sempre il risultato, mi dà la sensazione di essere un leader empatico. Un po' come Simone Inzaghi ".

INZAGHI E LA LAZIO - "Sono stato proprio a Formello da Simone, lui è il nuovo che avanza. Negli ultimi quattro anni ha ottenuto molti risultati attraverso un calcio verticale e concreto, perché il possesso palla sterile serve a poco. Inzaghi ha una grande capacità nel gestire il gruppo, le risorse e fare scelte vincenti. Negli 11 titolari la Lazio è una delle squadre più forti in Serie A, penso che alla fine possa qualificarsi in Champions ".

