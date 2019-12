Strakosha: "Non importa se non parlano di me, conta solo la Lazio". E la barba...

Nella vittoria di Cagliari c'è anche una firma a cinque stelle: quella della manona di Strakosha. Forse è fin troppo facile dimenticarlo, ma sull'1-0 rossoblu il portiere albanese salva il risultato ipnotizzando Nainggolan nell'uno contro uno. Una partita nella quale la fatica si è fatta sentire per il povero Thomas: "Mi sono addormentato e fortuna che sono arrivato in tempo. Ieri siamo arrivati tardi ed era giusto dormire un po' oggi!", sono le prime parole pronunciate da Strakosha a Lazio Style Channel. Un sorriso per coronare un momento speciale. A Thomas non importa quale nome venga scritto sui giornali, l'importante è che la Lazio continui a volare: "Ognuno fa la sua parte in questa squadra. Dal magazziniere al fisioterapista. Io gioco a calcio perché mi piace, se la mia squadra sta al terzo posto e non mi dicono niente io sono contento. Non gioco per farmi vedere. Nel primo tempo di Cagliari non eravamo noi, si vedeva. Poi nella ripresa abbiamo dimostrato più carattere di tante altre partie. Vincere così non succedeva da anni. Ogni partita dimostriamo qualcosa in più. Siamo una squadra forte che se non molla può fare di tutto. È un piacere vedere i tifosi così felici, lo meritano. Abbiamo sempre lottato per obiettivi importanti e spesso non ci siamo riusciti. Quello ci dava una brutta sensazione. Ora siamo in una posizione importante, giocheremo una finale. Vedremo che succederà. La barba? Era un periodo che la squadra non andava bene, quindi l'ho fatta crescere per scaramanzia".

