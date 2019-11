Trevisani: “Mi aspetto la Lazio delle ultime partite. Quello che le è mancato…”

Nel pre-partita di Lazio-Celtic, Riccardo Trevisani si è espresso ai microfoni di Sky sulla squadra di Inzaghi e sul momento che sta vivendo: “Mi aspetto una partita nella quale la Lazio metta in campo lo stesso piglio delle ultime partite. Oggi spero che la Lazio si dia la chance di continuare l’Europa League. A Cluj se l’è cercata e forse ha meritato la sconfitta, quella di Glasgow è arrivata a caso, se il risultato fosse stato 2 o 3 a 1 per la Lazio, non mi sarei sorpreso. Può giocarsi la qualificazione in Champions, quello che le è mancato è farlo quando tutti se l’aspettano. Quando è sull’orlo del precipizio, dà il meglio di sè. Immobile? Parliamo di un giocatore che, se dovesse decidere di non segnare più fino alla fine del campionato, avrebbe comunque una media di venti gol in campionato. Pagato nulla, per giunta”.

Lazio - Celtic, formazioni ufficiali: biancocelesti confermati

Strakosha: "Siamo la Lazio, ribaltiamo la classifica. Sappiamo come batterli"

TORNA ALLA HOMEPAGE