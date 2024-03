Udinese, Cioffi in bilico: due nomi per sostituirlo e contro la Lazio...

Fonte: Tuttomercatoweb.com

L'Udinese riflette sulla posizione di Gabriele Cioffi. Nonostante il tecnico abbia portato fuori i bianconeri - almeno per il momento - dalla zona rossissima, i troppi pareggi (e soprattutto le mancate vittorie contro Cagliari e Salernitana, match point per la salvezza) inducono a ore di riflessione per la famiglia Pozzo, come spiega Il Messaggero Veneto per cui la posizione del tecnico non è così salda rispetto alle scorse settimane. Alla prossima giornata c'è la Lazio di Sarri.

La pazienza sembra finita anche da parte dei supporter friulani che, dopo il triplice fischio, hanno subissato di fischi la squadra con cori come "andate a lavorare", ma invitato anche i Pozzo a spendere dopo anni di gestione parsimoniosa. Sul banco degli imputati anche Ebosele, espulso per doppia ammonizione quando Cioffi stava per sostituirlo. Due i nomi per l'eventuale sostituzione: il sempreverde Luca Gotti e Leonardo Semplici.