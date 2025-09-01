UFFICIALE - Elmas è un nuovo giocatore del Napoli: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Eljif Elmas è tornato al Napoli. Il macedone, dopo l'esperienza di sei mesi l'anno scorso al Torino, ha firmato di nuovo con il club azzurro lasciando in prestito con diritto di riscatto il Lipsia. Di seguito il comunicato ufficiale sull'arrivo: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito, in prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Eljif Elmas dal RasenBallsport Leipzig. Nato il 24 settembre 1999, il calciatore macedone è cresciuto nelle giovanili del Rabotnički e della Stella Rossa. Dopo l'esperienza al Fenerbahçe, Eljif approda al Napoli nel luglio 2019, disputando 189 partite e segnando 19 gol in tutte le competizioni, contribuendo alla vittoria di una Coppa Italia e dello scudetto nel 2023. Torna a indossare la maglia azzurra dopo aver giocato con Lipsia e Torino".

