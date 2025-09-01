UFFICIALE - Ioannidis è un nuovo giocatore dello Sporting Lisbona: l'annuncio
01.09.2025 16:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fotis Ioannidis ha lasciato la Grecia e il Panathinaikos per unirsi allo Sporting Lisbona, firmando un contratto fino al 2030. Il centravanti nei mesi scorsi era stato accostato anche alla Lazio e ad altri club italiani, come Fiorentina e Bologna. Di seguito l'annuncio del club portoghese.
