UFFICIALE - Lampard non è più l'allenatore del Chelsea. Ecco chi può sostituirlo

AGGIORNAMENTO 13:40 - L'ufficialità è arrivata a confermare le voci in circolazione: Frank Lampard non è più l'allenatore del Chelsea. Il club inglese ha pubblicato una nota ufficiale in cui viene confermato l'esonero dell'ex giocatore dei Blues. Queste le parole utilizzate dalla società londinese: "Questa è stata una decisione molto difficile, non presa facilmente dal presidente e dalla dirigenza. Siamo grati a Frank per ciò che ha ottenuto nel suo tempo come allenatore del club. Tuttavia, i risultati e le prestazioni recenti non hanno soddisfatto le aspettative, lasciando la squadra a metà classifica senza un percorso chiaro per un miglioramento continuo. Non c'è mai un buon momento per separarsi da una leggenda del club come Frank, ma dopo lunghe discussioni e considerazioni è stato deciso un cambiamento ora per dare al club il tempo di migliorare le prestazioni e i risultati in questa stagione. Roman Abramovich ha detto: "Questa è stata una decisione molto difficile per il Club, anche perché ho un ottimo rapporto personale con Frank e ho il massimo rispetto per lui. È un uomo di grande integrità e ha la più alta etica del lavoro. Tuttavia, nelle circostanze attuali, riteniamo che sia meglio cambiare manager. A nome di tutti vorrei ringraziare Frank per il suo lavoro come tecnico e augurargli ogni successo in futuro. È un'icona importante di questa grande società e il suo status qui rimane immutato. Sarà sempre accolto calorosamente a Stamford Bridge". Il club non farà ulteriori commenti fino a quando non sarà nominato un nuovo allenatore". Secondo gli ultimi aggiornamenti, il papabile sostituto dovrebbe essere l'ex PSG Tuchel.

Frank Lampard sembrerebbe essere vicino all'esonero dalla panchina del Chelsea. Il tecnico inglese pagherebbe il nono posto in classifica e gli undici punti di distanza dal Man United primo. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, il candidato più papabile a sostituire Lampard sarebbe Thomas Tuchel, attualmente senza squadra dopo l'esonero da parte del Psg a dicembre.

