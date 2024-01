UFFICIALE - Napoli, rinnova un titolare: ha firmato fino al 2027

"La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano fino al 30 giugno 2027". Con questo comunicato apparso sul sito ufficiale, il Napoli ha confermato il rinnovo di contratto di Matteo Politano. L'esterno offensivo, accostato anche alla Lazio negli scorsi mesi e che era finito nel mirino dell'Arabia Saudita, ha scelto di restare in Serie A nel club campione d'Italia in carica.