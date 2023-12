Zeman torna in campo: "Sto bene, non sono un caso speciale"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Zeman è ritornato subito ad allenare. Il tecnico non si ferma un attimo, e dopo essere stato ricoverato in ospedale negli ultimi giorni, ha ripreso subito a lavorare con il suo Pescara. Una settimana fa, infatti, ha subito il malore in cui gli è stata riscontrata una lieve ischemia cerebrale, che fortunatamente non ha lasciato strascichi. Dopo soli tre giorni in clinica e un doppio ciclo di esami, il boemo ha fatto ritorno a casa. Ci si aspettava uno stop molto più lungo, con il rientro a pieno ritmo fissato almeno dopo la sosta invernale (7 gennaio). Invece ha fatto un recupero lampo.

Ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, ha detto: "Come sto? Bene. Non fatemi passare per un caso speciale o una favola di Natale". Poi ha confessato che l'unico momento in cui è stato davvero male è stata domenica scorsa, quando ha dovuto vedere la partita del suo Pescara contro l'Ancona in televisione. Non gli è piaciuta la prestazione, con il match che è finito sul risultato di 1-1.