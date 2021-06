Morte Camilla Canepa, le indagini: niente accenno alla malattia sui moduli

Proseguono le indagini per appurare le cause della morte di Camilla Canepa, deceduta giovedì a causa di trombosi pochi giorni dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino Astrazeneca. Gli inquirenti devono appurare le cause che l'hanno portata alla morte, ma nel frattempo il fluido è stato vietato per gli under 60. La ragazza, infatti, soffriva di una malattia autoimmune del sangue che non sarebbe stata indicata nella modulistica da presentare nell'hub vaccinale.

CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.