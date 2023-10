Calciomercato Lazio | Immobile vuole l'Arabia? Prima deve fare i conti con Lotito

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Immobile ha espresso l'intenzione di riflettere sul suo futuro. La storia d'amore infinito con la Lazio vede avvicinarsi inaspettatamente la scritta 'The End'. Prima della partita con il Celtic si era espresso in maniera equilibrata in conferenza stampa: le critiche non lo ferivano e la sua era una parabola tutt'altro che ascendente. In pochi giorni sarebbero cambiate tante cose. Le parole pronunciate ai microfoni del Messaggero sono inaspettate e, per certi versi, imprevedibili. Immobile non disdegna l'addio, è un'ipotesi che prenderà in considerazione a gennaio, se arriveranno di nuovo offerte dall'Arabia Saudita. Come riporta Il Corriere dello Sport, anche in questa situazione, però, l'addio di Immobile non è cosa banale, aldilà della volontà del calciatore. In estate Lotito chiedeva una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro, a gennaio non farà sconti di nessun tipo. Ciro è il capitano e il bomber della Lazio, un figlio per il presidente e di certo non lo lascerà partire con leggerezza. Il patron biancoceleste si muoverà in prima persona per cercare di ricucire la situazione, se ci saranno le possibilità bene, altrimenti Immobile partirà a patto di portare sui tavoli di Formello una cifra più che soddisfacente. Al mercato mancano due mesi e mezzo, lo scenario sembra esser ben delineato, ma nonostante questo ogni piccolo nuovo elemento può mutarlo completamente.