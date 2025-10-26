DIRETTA - Lazio - Juve 1-0: Basic sblocca la partita!

26.10.2025 20:55
Stadio Olimpico, Roma

Domenica 26 Ottobre 2025

LAZIO-JUVENTUS 1-0 (9' Basic)

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Hysaj, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro. All.: Sarri.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceiçao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Vlahovic, David. A disp.: Di Gregorio, Fuscaldo, Yildiz, Zeghrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario. All.: Tudor.

Ammoniti:

PRIMO TEMPO

11' Ci prova anche la Juventus: il colpo di testa di Vlahovic non impensierisce Provedel

9' GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL!!!! La sblocca Basic! La sua conclusione dalla lunga distanza è imprendibile per Perin! Complice l'errore di David, Cataldi la arpiona e poi la passa al croato, che gli sta vicino.

8' Azione in contropiede della Lazio: Zaccagni fa tutto bene, arriva quasi sul fondo e poi la passa a Dia al centro dell'area. L'attaccante però non riesce ad arrivare sulla palla, viene anticipato dalla difesa bianconera.

5' Bravissimo Isaksen a penetrare nell'area della Juventus: mette al centro una palla su cui arriva per primo Gatti, provvidenziale!

4' Trattenuta di Cambiaso su Isaksen e calcio di punizione in favore della Lazio.

3' Si fa vedere anche la Juve con McKennie che poi serve David al centro dell'area: buona la copertura della difesa biancoceleste, che blocca il tentativo di tiro.

1' Primo squillo della Lazio che orchestra con Zaccagni: complice il rimpallo avversario, Marusic viene servito. La palla viene messa al centro dell'area, ma non c'è alcun compagno per concludere in porta.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio-Juve.

AGGIORNAMENTO ORE 20.30 - Nel pre-gara sono arrivate le parole del presidente Lotito ai microfoni di Dazn.

AGGIORNAMENTO ORE 20.15 - Ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto Guendouzi nel pre-gara.

AGGIORNAMENTO ORE 20.10 - Entrano in campo entrambe le squadre: inizia il riscaldamento.

AGGIORNAMENTO ORE 19.55 - I portieri della Lazio fanno il proprio ingresso in campo per iniziare il riscaldamento. Poco dopo, tocca a quelli bianconeri.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Juventus, gara valida per la decima giornata di Serie A. Appuntamento alle 20.45 per il fischio d'inizio del match. 

